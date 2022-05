Nalser Jugendliche erläutern Senioren die südtirolmobil-App

Ziel des Treffens war es, den Senioren die vielen nützlichen Funktionen der digitalen Fahrplansuche in Südtirol zu zeigen und sie bei der praktischen Anwendung zu begleiten.Die Idee stammt ursprünglich vom Jugendreferenten der Gemeinde Kaltern, Herrn Christoph Pillon, und wurde von den Nalser Gemeindereferenten mit Enthusiasmus aufgegriffen und in Zusammenarbeit mit dem Ressort für Infrastruktur und Mobilität des Landes Südtirol für Nals adaptiert.Die Senioren zeigten sich überrascht über die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Fahrplansuche und genossen die gemeinsame Zeit mit den Jugendlichen. Und auch die jüngere Generation konnte bei der vorhergehenden Einschulung einige noch unbekannte Features der „südtirolmobil“-App entdecken.„Ein gelungenes, generationenübergreifendes Projekt zur Stärkung der nachhaltigen Mobilität und der digitalen Kompetenzen, welches sicher wiederholt werden wird“, erklärt die Gemeinde Nals in einer Aussendung.