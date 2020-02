„Nanga Parbat“ – Regisseur Joseph Vilsmaier gestorben

Am Mittwoch informierte eine PR-Agentur in München im Auftrag der Familie über den Tod von Joseph Vilsmaier. Filme wie „Schlafes Bruder“, „Comedian Harmonists“ oder „Herbstmilch“ haben ihn weit über Deutschland hinaus bekannt gemacht.Der „Bayer mit Leib und Seele“ war über 50 Jahre im Filmgeschäft tätig und hat viele erfolgreiche Filme in die Kinos gebracht. Dabei präsentierte er sowohl seine Heimat als auch historische Inhalte („Stalingrad“ oder „Die Gustloff“) auf der Leinwand.Mit „Nanga Parbat“ zeigte er die Himalajaexpedition der Bergsteiger – Brüder Reinhold und Günther Messner, die mit dem dramatischen Tod Günther Messners endete.Einer seiner größten Erfolge war die Verfilmung des Romans „Schlafes Bruder“ des Vorarlbergers Robert Schneider, die 1995 sogar ins Rennen um den Oscar ging.

apa/stol