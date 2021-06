Nasenflügeltests für zu Hause sind eingetroffen

In dieser Woche soll nun das Protokoll ganz genau festgelegt werden. Dabei müssen Fragen geklärt werden, wie: Wenn ein Bürger sich den Test abholt und positiv ist – was muss er dann genau machen?Das muss Punkt für Punkt festgelegt werden, erklärt Dr. Patrick Franzoni.Fest steht bereits: Fällt ein Test positiv aus, so muss man sich melden und dann folgt eine PCR-Nachtestung. Mit solchen zu Hause durchgeführten Nasenflügeltests erhält man keinen Corona-Pass.Gedacht sind solche Tests beispielsweise für kleine Feiern im Privaten, wenn die Teilnehmer sich zuvor absichern wollen, dass ja niemand Corona-infiziert ist.Einige Jugendliche machen dies bereits seit Monaten – sie besorgen sich über den Online-Handel den Test. Selbsttests, die man daheim durchführen kann, funktionieren gleich wie die bisherigen Nasenflügeltests, nur die Auswertung soll noch etwas einfacher sein.

