Nass-kaltes Erwachen in Südtirol

Am Freitagvormittag nun wird es kurzzeitig trockener, die Niederschläge klingen ab – ehe sie am Nachmittag erneut stärker einsetzen.In der Nacht auf Samstag schneit es im ganzen Land, teils auch ergiebig.Am meisten in den Südstaulagen wie Ulten und in den Dolomiten, auf den Bergen erwartet der Experte bis zu einem halben Meter Schnee.Auch der Samstag beginnt mit Niederschlägen, doch schon bald lassen sie von Westen her nach und am Nachmittag lockert es etwas auf.Am Sonntag sind die Niederschläge dann großteils vorüber, der Tag wird ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken.

liz/vs