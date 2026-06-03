<BR \/>Die größten Niederschlagsmengen wurden in Völs am Schlern verzeichnet. Dort fielen rund 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Aber auch in zahlreichen anderen Teilen Südtirols registrierten die Meteorologen ergiebige Niederschläge.<h3>\r\nStärkstes Niederschlagsereignis seit September<\/h3>Für Natur und Landwirtschaft ist der Regen nach dem außergewöhnlich trockenen Frühjahr eine wichtige Entlastung. Laut Meteorologe Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst handelt es sich um das stärkste Niederschlagsereignis seit Ende September des Vorjahres.<BR \/><BR \/>Ganz verschwunden ist das freundliche Wetter allerdings nicht. Bereits am heutigen Mittwoch lockern die Wolken zeitweise auf, und auch am Donnerstag gibt es immer wieder sonnige Abschnitte. Eine längere stabile Schönwetterphase ist derzeit aber nicht in Sicht.<h3>\r\nNächste Regenfälle in Sicht<\/h3>Schon in der Nacht auf Freitag erreicht die nächste Störung Südtirol. Dann sind erneut Regenfälle zu erwarten.<BR \/><BR \/>Nach den Rekordtemperaturen der vergangenen Wochen präsentiert sich das Wetter damit aktuell deutlich wechselhafter – mit Sonne, Wolken und teils kräftigen Niederschlägen im Wechsel.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Details zum Wetter finden Sie – wie immer – auf unserer Wetterseite. <\/a>