Silbernagls Mutter Anja, sein Vater Urban, seine Geschwister André und Vera, seine Freundin Jessi mit Hanni sowie alle anderen Angehörigen waren auf dem letzten irdischen Weg des 23-Jährigen nicht allein: Hunderte Trauernde begleiteten sie, viele hatten Tränen in den Augen und konnten das Geschehene auch eine Woche nach dem tragischen Unfall noch immer nicht fassen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380498_image" \/><\/div>\r\nIn der Wort-Gottes-Feier in der Kastelruther Pfarrkirche wurde Nathan Silbernagl als sympathischer, fleißiger, hilfsbereiter und vor allem lebensfreudiger Mann beschrieben, für den Motoren und Karosserien eine Leidenschaft waren. Diakon Martin Karbon, der der Feier in der Kirche vorstand, betonte, dass man ruhig mit Fragen, mit Zorn und auch mit der Trauer vor Gott treten könne. Dabei ging er auf das von Altdekan Albert Pixner verkündete Evangelium ein, das von der Auferweckung des Lazarus durch Jesus erzählt. Er hob hervor, dass Jesus zunächst wie ein Mensch um seinen Freund geweint habe.<BR \/><BR \/>Diakon Karbon spendete Kraft und Zuversicht aus dem christlichen Glauben und vermittelte Hoffnung auf ein Wiedersehen bei Gott. Auch Pfarrer Harald Kössler und der diözesane Kanzler Fabian Tirler erwiesen Nathan Silbernagl die letzte Ehre. Nach dem Gottesdienst wurde der 23-Jährige auf dem Friedhof verabschiedet und zur letzten Ruhe gebettet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380501_image" \/><\/div>