<b>von Bertrand Badré<\/b><BR \/><BR \/>Am 23. September – nur eine Woche, nachdem NATO-Flugzeuge eine aus Weißrussland in den litauischen Luftraum eingedrungene Drohne abgeschossen hatten – drang ein in Kaliningrad gestarteter russischer Militärhubschrauber kurzzeitig in den polnischen Luftraum ein. Keiner dieser beiden Vorfälle war ein Einzelfall. Eine wachsende Zahl von Sicherheitsvorfällen zeigt, dass der Angriffskrieg des Kremls gegen die Ukraine immer bedrohlicher an die NATO-Grenzen heranrückt.<BR \/><BR \/>So beruhigend es war, zu sehen, wie die NATO Kampfflugzeuge aufsteigen ließ, um die Drohne aufzufangen und zu zerstören, wirft das allgemeine Muster der Übergriffe doch eine schwierige Frage auf: Was werden Europa und die NATO gegen diese Provokationen unternehmen? Die NATO ist zwar zunehmend in der Lage, sich gegen solche Übergriffe zu verteidigen, zeigt sich jedoch weitaus weniger bereit, Russland für seine Aggression Kosten aufzuerlegen.<h3>\r\nDas Versagen der reinen Verteidigung<\/h3>Dieses Versagen der Abschreckung trifft den Kern des Sicherheitsproblems Europas. Einerseits reagieren NATO-Frontstaaten wie Estland, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien auf die militärischen und hybriden Bedrohungen aus Russland und investieren massiv in Luft- und Raketenabwehr, Drohnenabwehrsysteme, Cyber-Resilienz, kritische Infrastruktur und zivile Krisenvorsorge. Die NATO hat ihre Ostflanke verstärkt, und die europäischen Regierungen bauen nach Jahrzehnten der Unterfinanzierung ihre militärischen Kapazitäten wieder auf. Doch wie ich in einem neuen Bericht des Atlantic Council aufzeige, besteht nach wie vor eine Lücke: Die Reaktion der NATO-Mitglieder ist nach wie vor überwiegend defensiv und reaktiv ausgerichtet.<BR \/><BR \/>Dieses Versäumnis wiegt schwer, da sich der Druck Russlands auf die NATO-Ostflanke nicht mehr allein auf konventionelle militärische Bedrohungen beschränkt. Russlands aggressive Aktionen nehmen zunehmend die Form hybrider Kriegsführung an: Drohnen überqueren Grenzen, GPS-Signale werden gestört, Infrastruktur wird sabotiert, und es gibt Cyber-Angriffe auf Regierungen und Unternehmen. Viele Operationen sind bewusst mehrdeutig gestaltet, damit der Kreml die Reaktionsbereitschaft des Bündnisses ausloten kann, ohne eindeutig eine Schwelle zu überschreiten, die eine kollektive Reaktion auslösen würde. Und natürlich sind russische Geheimdienste in ganz Europa aktiv – auch wenn die offene Tür, die ihnen der ehemalige ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán geboten hatte, nun glücklicherweise geschlossen ist.<h3>\r\nDas Risiko vorsichtiger Reaktionen<\/h3>Da sie gelernt haben, mit dem chronischen Druck Russlands zu leben, bereiten sich die NATO-Frontstaaten derzeit nicht nur auf eine mögliche Invasion vor, sondern auch auf eine längere Phase, in der sich Frieden und Konflikt überschneiden. Die NATO selbst allerdings betrachtet derartige Vorfälle weiterhin isoliert: Ist diese jüngste Provokation schwerwiegend genug, um Artikel 5 auszulösen? Erfolgte dieser Drohnenübergriff absichtlich? Lässt sich diese Sabotage eindeutig Russland zuschreiben? Rechtfertigt dieser Vorfall eine Eskalation?<BR \/><BR \/>Diese Vorsicht ist verständlich. Doch Vorsicht kann selbst riskant sein. Wenn sich derartige Fälle häufen, schaffen sie einen gefährlichen Anreiz für den Kreml, die Toleranz der NATO immer weiter auf die Probe zu stellen.<h3>\r\nAbschreckung durch Bestrafung<\/h3>Abschreckung erfordert mehr als nur die Fähigkeit, einen Angriff abzufangen. Der Gegner muss überzeugt sein, dass ein Angriff auf die NATO ihn selbst schlechter dastehen lässt. Die NATO hat massiv in das investiert, was Strategen als „Abschreckung durch Vereitelung“ bezeichnen: Russland das Eindringen in das Gebiet der Bündnispartner oder das Erreichen seiner Ziele zu erschweren. Was sie jetzt braucht, ist „Abschreckung durch Bestrafung“. Wenn das nächste Mal mehrere Drohnen in den polnischen oder baltischen Luftraum eindringen, eine mit Russland in Verbindung stehende Operation einen Waffenhersteller ins Visier nimmt oder kritische Infrastruktur durch Sabotage beschädigt wird, sollten sich die Konsequenzen nicht auf die übliche Verurteilungserklärung beschränken.<BR \/><BR \/>Bestrafung muss nicht zwangsläufig militärische Eskalation bedeuten. Die NATO und die Europäische Union können zahlreiche Instrumente einsetzen, darunter gezielte Sanktionen gegen Einzelpersonen und Branchen, die Ausweisung von Diplomaten, Reise- und Handelsbeschränkungen, strengere Kontrollen des russischen und weißrussischen Transitverkehrs, koordinierte Cyber-Maßnahmen (sofern rechtlich zulässig) sowie strategische Kommunikation, die russische Operationen und die dahinterstehenden Netzwerke aufdeckt.<h3>\r\nKlare Konsequenzen statt roter Linien<\/h3>Entscheidend ist dabei die Berechenbarkeit. Dem Kreml muss im Voraus klar gemacht werden, dass bestimmte Handlungen bestimmte Kosten nach sich ziehen. Das würde das Risiko einer Eskalation zwar nicht beseitigen, wäre aber besser als der derzeitige Ansatz. Wenn Russland wiederholt auf Abwehrmaßnahmen stößt, aber kaum nennenswerte Konsequenzen erfährt, könnte es zu dem Schluss kommen, dass die NATO zwar viele rote Linien zieht, deren Überschreitung aber kaum Folgen nach sich zieht. Das ist, insbesondere aus der Perspektive der Länder an der NATO-Ostflanke, eine gefährliche Botschaft.<BR \/><BR \/>Litauen, Lettland, Estland, Polen und Rumänien tragen bereits einen unverhältnismäßig großen Teil der Last. Sie stärken ihre Streitkräfte, schützen die Infrastruktur, bereiten ihre Bevölkerung vor und sehen sich täglich dem Druck Russlands und Weißrusslands ausgesetzt. Es kann von ihnen nicht erwartet werden, dass sie die Unklarheit auf NATO-Ebene dauerhaft ausgleichen.<BR \/><BR \/>Zwar muss Europa mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung übernehmen – wie die meisten Regierungen bereits anerkennen –, doch bleibt das Engagement der USA unverzichtbar. Während die USA ihre militärische Aufstellung in Europa neu bewerten, droht die Unsicherheit über ihre künftige Präsenz und ihre Verpflichtungen zur kollektiven Verteidigung auf dem Kontinent zu einer weiteren Variablen in den Kalkulationen des Kremls zu werden.<h3>Eine klare Doktrin für das Bündnis<\/h3>Zum Glück muss die NATO weder auf eine Strategie der automatischen Vergeltung setzen noch jeden zweideutigen Vorfall zu einer potenziellen militärischen Konfrontation machen. Was sie braucht, ist eine glaubwürdige, koordinierte und vorhersehbare Reaktion auf Aggressionen unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges. Die NATO sollte eine klare Doktrin für die Reaktion auf hybride und kinetische Provokationen Russlands entwickeln und Mechanismen etablieren, die es ihr ermöglichen, zu handeln, ohne nach jedem Vorfall die Debatte von Grund auf neu beginnen zu müssen.<BR \/><BR \/>Die jüngsten Ereignisse zeigen, dass die NATO ihren Luftraum verteidigen kann. Das ist für die entlang ihrer Ostflanke lebenden Menschen enorm wichtig. Eine echte Abschreckung jedoch würde die Notwendigkeit, Drohnen abzuschießen, von vornherein verringern.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/>Bertrand Badré, ehemaliger Geschäftsführer und Finanzvorstand der Weltbank, ist Vorsitzender des Beiratsvon Project Syndicate , CEO und Gründer von Blue like an Orange Sustainable Capital sowie Mitbegründer der Europa Power Initiative. Guillaume Klossa ist CEO von T-life, ehemaliger Sonderberater für künstliche Intelligenz bei der Europäischen Kommission und Co-Vorsitzender der Europa Power Initiative.