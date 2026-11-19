„Es war ein ereignisreiches Jahr: Hitzewellen, Gewitter und Perioden mit erhöhtem Waldbrandrisiko und unsere Bewusstseinsbildungskampagne haben uns intensiv beschäftigt“, sagte der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer. Statistiken und Auswertungen sowie das Feedback der beteiligten Fachdienste helfen dabei, den Warnlagebericht weiterzuentwickeln.<BR \/><BR \/>Die Warn-Plattform ging am 17. September 2021 auf der Messe Civil Protect online. Seither haben sich Technik, rechtliche Grundlagen, Team und Risikobewusstsein verändert, berichtete Diego Mantovani vom Landeswarnzentrum. In die Bewertungen fließt das Fachwissen von Wetter- und Lawinenwarndienst, Hydrologie, Geologie und Forstdienst ein.<BR \/><BR \/>Eine Umfrage unter den Empfängern und E-Mail-Abonnenten des Warnlageberichtes lieferte Anregungen: Die mobile Ansicht wurde grafisch verbessert, Verhaltensempfehlungen für alle acht Gefahrenlage, vor und während eines Ereignisses, in Deutsch, Italienisch und Englisch wurden eingefügt. Ergänzende Piktogramme werden noch ausgearbeitet.<BR \/><BR \/>Die Rückschau zeigte unterschiedliche Entwicklungen: Die Meteorologen berichteten über Hitzewellen und einen Rekord an Tropennächten. Roberto Dinale, Direktor des Amtes für Hydrologie und Stauanlagen, bezeichnete das hydrologische Jahr 2025\/26 als ruhig. Von Oktober vergangenen bis September dieses Jahres wurden insgesamt 48 Hangmuren und Rutschungen sowie 58 Sturzereignisse dokumentiert, legte der Direktor des Landesamtes für Geologie und Baustoffprüfung Volkmar Mair dar. Der Landesforstdienst meldete heuer 47 Waldbrände, davon 21 durch Blitzschlag und 16 durch Menschen verursacht; bei 10 blieb die Ursache unbekannt. In den vergangenen Jahren gab es keine zivilschutzrelevanten Lawinenereignisse.