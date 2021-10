Naturns: 2 Einsätze am Klettersteig Hoachwool

Die Bergrettung Meran hatte am Samstag und Sonntag jeweils einen Einsatz am Klettersteig Hoachwool in Naturns. Am Samstag wollte der Sarner E. H. den Klettersteig beim Rastplatz in Richtung Schnals verlassen.