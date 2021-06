Naturns: Bergretter eilen Kletterern zur Hilfe

Die Einsatzkräfte mussten am Nachmittag gleich 5 Kletterern helfen. Gegen 15 Uhr stürzte die Deutsche P.B. aus Reutlingen kurz unter dem „Bankl“ ins Sicherungsset und konnte daraufhin nicht mehr weitersteigen.4 weitere Personen, die sich im Nachstieg befanden, versuchten der Frau zu helfen, aber es ging nichts mehr weiter. Daraufhin wurde die Bergrettung Meran alarmiert. Diese kam über verschiedene Wege zur Verunfallten: eine Mannschaft flog mit dem Rettungshelikopter Pelikan 3 zur Unfallstelle, eine weitere stieg zu Fuß auf, und eine dritte wartete in Bereitschaft.Die Bergung der Frau stellte sich als schwierig heraus, da ein sehr starker Fallwind den Einsatz des Hubschraubers stark beeinflusste. So wurde die Mannschaft, die in Bereitschaft war, zum „Bankl“ geflogen. Von dort seilten sie sich zeitgleich mit der aufsteigenden Gruppe zur verunglückten Person ab. Diese wurde dann abgelassen und auf einen etwas günstigeren Platz gebracht, wo dann die Windenbergung mit dem Hubschrauber durchführbar war.Auch ein weiterer Klettersteigbegeher, der nicht mehr weiterklettern konnte, wurde dabei geborgen. Die verbliebenen 3 wurden von einer Mannschaft der Bergrettung Meran zu ihren Fahrzeugen begleitet.Die beiden Patienten im Hubschrauber wurden am Zwischenlandeplatz vom Notarzt untersucht und anschließend von der Bergrettung Meran in ihre Urlaubsunterkünfte gebracht. Der Einsatz dauerte über 3 Stunden und ging nochmals gut aus.Die Bergrettung Meran weist in einer Presseaussendung nochmals darauf hinweisen, dass der Klettersteig Hoachwool einer der schönsten ist, aber dass es zurzeit dort sehr heiß ist und Begehungen nur frühmorgens beziehungsweise am Abend mit genügend Getränken durchgeführt werden sollten.

stol