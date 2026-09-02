Gegen 8.30 Uhr waren zwei Pkw aus bisher unbekannter Ursache frontal in dem Tunnel kollidiert. Dabei wurden sechs Personen leicht verletzt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354548_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Umgehend rückten die Einsatzkräfte aus, um die eingeklemmten Insassen aus den Fahrzeugen zu befreien, die Verletzten zu versorgen und die Unfallstelle zu räumen. Alle Verletzten wurden ins Meraner Spital gebracht.<BR \/><BR \/>Wegen des Unfalls musste der Umfahrungstunnel komplett gesperrt werden, eine Umleitung über das Dorf Naturns wurde eingerichtet. Der Verkehr läuft stockend, Autofahrer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Naturns und Staben, der Notarzt, das Weiße Kreuz und die Carabinieri