Naturnser Altdekan Rudolf Hilpold 78-jährig gestorben

Rudolf Hilpold wurde am 16. April 1944 in Tartsch geboren und am 29. Juni 1973 in Brixen zum Priester geweiht. Nach der Priesterweihe wirkte er bis 1978 als Kooperator in Prad-Agums. Im Jahr 1978 wurde er Pfarrer in Prad-Agums, wo er bis 1995 wirkte.Von 1995 bis 2008 war er Pfarrer in Obermais. Seit 2008 war er Dekan und Pfarrer in Naturns und Pfarrer in Tabland. Seit 2009 war Hilpold Dekan und Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Naturns-Marein/Kastelbell-Tabland-Tschars. Seit 2012 war er zudem als Leiter der Seelsorgeeinheit Naturns tätig. Seit Oktober 2020 war er Seelsorger in Kaltern.Der Sterbegottesdienst für Altdekan Hilpold wird am Montag, 6. März 2023, um 14 Uhr in der Pfarrkirche von Prad gefeiert. Anschließend findet die Beisetzung im Ortsfriedhof statt.