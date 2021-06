Naturnser Impftag: Impfen vor Ort, ohne Anmeldung

Das Impfangebot entstand in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb und den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden. Federführend war dabei Zeno Christanell, Bürgermeister von Naturns: „Es war uns wichtig, ein leicht zugängliches Angebot auf die Beine zu stellen, damit die Menschen in unserer Gemeinde und in den Nachbargemeinden sich einfach und ohne lange Wege impfen lassen können. Nur wenn genügend Bürgerinnen und Bürger sich auf diese Weise freiwillig selbst und andere schützen, kommen wir wieder zur Normalität zurück.“Den ganzen Samstag lang können sich alle Personen über 16, die noch nicht geimpft wurden, im Bürger- und Rathaus von Naturns von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr impfen lassen. Der Zugang erfolgt über die Freilichtbühne. Es wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft.Mit dabei sind die Ärztinnen und Ärzte Günther Bauer, Alexis Kodo, Gerhard Kainz, Thomas März, Birgit Platzer, Manfred Gamper und Ernst Oberschartner. Von pflegerischer Seite werden sich unter anderem Thomas Lechthaler und Edeltraud Grüner der Interessierten annehmen.Mitzubringen ist die Gesundheitskarte, außerdem können die Formulare bereits online unter www.coronaschutzimpfung.it/downloads heruntergeladen werden. Impfen vor Ort: Diese Aktionen sind Teil einer neuen Impfphase, die in mehreren Gemeinden Südtirols stattfindet.

stol