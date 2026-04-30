Die Beamten stoppten jüngst in Aicha ein schwarzes Fahrzeug des Typs „Audi A6“. Der Lenker des Fahrzeugs war den Ordnungskräften bereits bekannt.<BR \/><BR \/>Aufgrund seines auffällig nervösen Verhaltens wurde der Mann genauer überprüft, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte eine erhebliche Menge Drogen sicher: insgesamt rund 79 Gramm Haschisch, in 14 Dosen abgepackt, sowie knapp 3 Gramm Kokain, in jeweils drei Dosen abgepackt. Die Drogen wurden beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte, war der 35-Jährige zudem ohne Führerschein unterwegs – er hatte diesen zu keinem Zeitpunkt erworben. Neben der Anzeige wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht wurden auch entsprechende Verwaltungsstrafen verhängt.