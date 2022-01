Nauders: Reschenstraße in Tirol nach Felssturz gesperrt

Nach einem Felssturz bei Nauders im Bundesland Tirol ist die Reschenstraße bis auf weiteres gesperrt. Am Neujahrstag löste sich am frühen Abend Geröll und Eis von einem gefrorenen Wasserfall und stürzte in Nauders auf die Bundesstraße.