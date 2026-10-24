Am Samstagmorgen haben die Carabinieri im Zuge von Ermittlungen insgesamt 21 Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern von zwei bekannten Kalterer Jugendgruppen durchgeführt. Die Gruppen „Aktverein Kaltern“ und „Snusboys-Koltern“ sollen seit 2025 in sozialen Netzwerken Inhalte mit rassistischen und nationalsozialistischen Bezügen verbreitet haben. <BR \/><BR \/>Die Durchsuchungen wurden von den Bozner Carabinieri mit Unterstützung der örtlich zuständigen Einheiten durchgeführt. Elf Durchsuchungen wurden von der Staatsanwaltschaft Bozen angeordnet, zehn weitere von der Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht Bozen.<h3>\r\nHassbotschaften im Netz verbreitet<\/h3>Laut Staatsanwaltschaft sollen die beiden Jugendgruppen in sozialen Netzwerken rassistische und religiöse Hassbotschaften sowie Symbole mit Bezug zur Ideologie der weißen Vorherrschaft und zum Nationalsozialismus verbreitet haben.<h3>\r\nCarabinieri-Schild gestohlen und mit Hitler-Gruß posiert<\/h3>Zu den dokumentierten Vorfällen zählt unter anderem der Diebstahl des Schildes der Carabinieri-Kaserne im November 2025. Das Schild soll anschließend zurückgegeben worden sein, nachdem sie mit dem Schild für ein Foto den Hitlergruß gezeigt hätten.<BR \/><BR \/>Außerdem sollen öffentliche und private Gebäude mit Schriftzügen und Zeichen beschmiert worden sein, die der Gruppe „Aktverein Kaltern“ zugeordnet werden. Die Ermittlungen betreffen neben der Verbreitung diskriminierender Inhalte unter anderem auch den Verdacht der Verunglimpfung der Republik und ihrer Verfassungsorgane, des Diebstahls und der Sachbeschädigung sowie der widerrechtlichen Besetzung von Grundstücken oder Gebäuden.<h3>\r\nAufkleber und T-Shirts sichergestellt<\/h3>Bei den Hausdurchsuchungen stellten die Ermittler zahlreiche verdächtige Aufkleber und T-Shirts sicher. Die Auswertung der beschlagnahmten digitalen Datenträger und weiteren Materials ist noch im Gange.<BR \/><BR \/>An den Einsätzen waren auch auf Cyberkriminalität spezialisierte Carabinieri-Einheiten beteiligt. Zudem unterstützte die Hubschrauberstaffel der Carabinieri Bozen die Operation aus der Luft. Die Ermittlungen befinden sich in der Voruntersuchungsphase. Für alle Beschuldigten gilt daher noch die Unschuldsvermutung. Über ihre strafrechtliche Verantwortung wird erst nach einem rechtskräftigen Urteil endgültig entschieden.