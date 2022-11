Neapel: Klosterfrau wegen Kindesmisshandlung in Haft

Die Klosterfrauen leiteten ein Institut für Minderjährige, die auf richterliche Anordnung in Pflegefamilien, Adoptivfamilien oder bei Pflegeeltern untergebracht werden sollen. Im Juli ging bei den Carabinieri ein Bericht über Misshandlungen in der Einrichtung ein.Auf einem Video, das ein minderjähriges Mädchen gedreht hatte, ist zu sehen, wie eine Nonne einen schreienden 4-jährigen Buben mehrmals ohrfeigt und gewaltsam an den Haaren zieht, und zwar in Anwesenheit anderer Kinder, die sie baten, damit aufzuhören. Die Nonne schlug auch den 8-jährigen Bruder des Buben, was zu Nasenbluten führte.Die Carabinieri führten viermonatige Ermittlungen, befragten die Kinder an und identifizierten die Oberin und die 3 Schwestern, die mehrerer Misshandlungen verdächtigt werden. Die Nonnen zwangen die Kinder zum Schweigen über die Gewalttaten, indem sie ihnen ihre Mobiltelefone wegnahmen, um sie daran zu hinderten, Fotos und Videos zu drehen, berichteten die Carabinieri.