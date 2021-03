Neapel: Mann überfährt nach Rolex-Diebstahl 2 Kriminelle

Der Diebstahl einer Rolex-Uhr ist am gestrigen Freitagabend in der Provinz Neapel in eine Tragödie entartet. Nachdem ihm 2 bewaffnete Kleinkriminelle an Bord eines Scooters eine goldene Rolex-Uhr gestohlen hatten, machte sich ein 26-Jähriger mit seinem Auto auf die Jagd nach den beiden Männern.