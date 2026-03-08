<BR \/><BR \/>Der Mann dürfte beim Auffahren auf eine Fähre offenbar wegen des dichten Nebels das Fahrzeug falsch manövriert haben. Der Pkw stürzte daraufhin samt Insassen ins Wasser, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285770_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nAuto versank in der Lagune <\/h3>\r\nDer Mann konnte sich mit Hilfe eines Mitarbeiters der lokalen Fährgesellschaft Actv aus dem Sicherheitsgurt befreien. Anschließend brachte er seinen Hund in Sicherheit und schwamm selbst ans Ufer, während das Auto in der Lagune versank. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285773_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Feuerwehr und Taucher vom Lido rückten aus, um das Fahrzeug aus dem Wasser zu bergen. Über die genaue Herkunft des Mannes gab es keine Angabe.