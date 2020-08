Negative Covid-19 Tests bei den Terlaner Schützen

Weil ein Mitglied der Terlaner Schützenkompanie positiv auf das Coronavirus getestet wurde, mussten sich Anfang der Woche rund 40 Schützen auf Covid-19 testen lassen.Der positiv Getestete hatte nämlich zuvor mit den anderen Schützen an der Verabschiedung von Ehrenkanonikus Johannes Noisternigg teilgenommen.Nun gibt es eine erste Entwarnung: „Wie erwartet sind bislang alle Tests negativ ausgefallen“, erklärt Landeskommandant Jürgen Wirth Anderlan.„Die Schützen haben sich bereits während der Lockdown-Phase auf das Maskentragen vorbereitet. So hat der Südtiroler Schützenbund für all seine Mitglieder rund 6000 Schlauchtücher angeschafft, mit der Aufschrift #zommholtn“, so Wirth Anderlan.„Wir haben die Sicherheitsvorkehrungen bei unseren Ausrückungen genauestens eingehalten, da gar einige Schützen und Marketenderinnen während der Corona-Phase in verschiedensten Alters- und Pflegeheimen mitgeholfen haben. Die negativen Testresultate waren daher zu erwarten“, so Landeskommandant Jürgen Wirth Anderlan abschließend.

stol