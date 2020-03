„Nehmt diese Corona-Sache ernst!“

Da es jetzt sowieso ziemlich offiziell ist möchte ich auf diesem Weg etwas los werden: haltet euch an die Vorschriften,... Pubblicato da Joe Morandell su Lunedì 9 marzo 2020



Der Post erfolgte am Montag gegen 15 Uhr. Joe Morandell ist mit einem Mundschutz im Krankenbett zu sehen. Darunter richtet er folgende Worte an die Mitmenschen.

>„Da es jetzt sowieso ziemlich offiziell ist möchte ich auf diesem Weg etwas los werden: haltet euch an die Vorschriften, haltet Abstand, nehmt diese Corona„Sache“ bitte ernst! Bin seit Samstag in der Infektionsobteilung mit Lungenentzündung hohem Fieber und Sauerstoff! Gestern Abend ist die Therapie gestartet. Schlägt zum Glück an. Bin haarscharf der Intubation entgangen. Was das heißt, wissen wir ja alle. Die Pfleger und Ärzte leisten grad übermenschliches. Ich möchte mir gar nicht ausmalen wie es in der Lombardei usw grad zugeht. Und um das zu verhindern lasst uns zusammenhalten. Akzeptieren wir die Vorsichtsmaßnahmen! Auch für mich ist diese Situation finanziell inakzeptabel. Auch ich habe 4 Kinder. Aber auch ich habe jetzt verstanden dass unser Aller Gesundheit mehr Wert ist als unser Aller Wohlstand. Und wenn ich mit diesem Post auch nur einen Menschen gerettet habe, war er nicht umsonst. Coronavirus muss man nicht unbedingt sterben - aber eben nicht unbedingt.„

