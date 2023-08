Bär-Abschuss: Nein zu Auslieferung an Rumänien

Die rumänischen Behörden hätten nicht alle Fragen des Gerichts zu den Haftbedingungen, die den Mann erwarten, beantwortet. Der 65-Jährige war im Juli in Südtirol verhaftet worden.Seine Verteidiger, die Rechtsanwälte Angelo Polo und Ernest Cuccarollo, hatten die Auslieferung angefochten und dabei menschenunwürdige Haftbedingungen in dem rumänischen Gefängnis ins Feld geführt, in dem ihr Mandant seine Strafe absitzen sollte. Dabei stützten sie sich auf den jüngsten Bericht des Anti-Folter-Komitees des Europarates.Vor diesem Hintergrund, und weil die rumänischen Behörden nicht alle Zweifel des Oberlandesgerichtes zu den Haftbedingungen ausräumen konnten, wurde dem Rekurs stattgegeben. Der 65-Jährige wurde aus dem Hausarrest, den er seit rund einem Monat in einer Südtiroler Ferienwohnung verbringen musste, entlassen und konnte in seine Heimat zurückkehren. Obwohl das rumänische Urteil – von dem der Mann, wie er betonte, gar nichts wusste – rechtskräftig ist, dürfte er nichts zu befürchten haben, da Deutschland seine Bürger in der Regel nicht an Rumänien ausliefert. Wie berichtet , war der 65-Jährige Anfang Juli auf der Durchreise nach Slowenien in einem Hotel in Antholz abgestiegen. Als die hiesigen Behörden die Daten aus dem Gästeregister mit der Liste der vorliegenden EU-Haftbefehle abglichen, stellten sie fest, dass der Mann von Rumänien gesucht wurde, nachdem er in Abwesenheit zu einem Jahr und 3 Monaten Haft verurteilt worden war. Ihm wurde vorgeworfen, im Jahr 2017 widerrechtlich einen Bären erlegt zu haben. Der 65-Jährige bestreitet dies: Er sei damals zwar in Rumänien gewesen – allerdings, um Wildschweine zu jagen. Er habe keinen Bären erlegt.