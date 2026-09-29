Auf Einladung von Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer und Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller wurde die Initiative gestern im Südtiroler Landtag vorgestellt. Gemeinsam wollen sie die Kampagne landesweit bekannt machen und ein breites Netzwerk gegen Mobbing aufbauen.<BR \/><BR \/>Die Kampagne kann von unterschiedlichsten Einrichtungen in ganz Südtirol weitergetragen werden. Interessierte erhalten vom Jugendtreff INSIDE zweisprachiges Kampagnenmaterial mit Vorlagen, Grafiken, einem Leitfaden, dem Logo und dem Anti-Mobbing-Song. Dieses kann flexibel im eigenen Umfeld eingesetzt werden, etwa mit Videobotschaften, Veranstaltungen, Workshops oder Plakaten. Das Ziel geht über eine einmalige Sensibilisierungsaktion hinaus: In ganz Südtirol soll Schritt für Schritt ein Netzwerk entstehen, das gemeinsam Position gegen Mobbing bezieht. <h3>\r\nMobbing ist mehr als ein einzelner Konflikt<\/h3>Die Kampagne macht deutlich: Mobbing ist mehr als ein einzelner Konflikt. Wer über längere Zeit immer wieder herabgesetzt, ausgegrenzt oder schikaniert wird, braucht Unterstützung und ein Umfeld, das nicht wegschaut. Denn Mobbing kann dort gedeihen, wo geschwiegen und weggesehen wird – und verliert an Boden, wo Menschen gemeinsam Haltung zeigen.<BR \/><BR \/>„Mobbing hat besonders im Kindes- und Jugendalter schwerwiegende Konsequenzen. Hier gilt es, genau hinzusehen und aktiv zu werden“, betonte Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer. Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller hob die Bedeutung früher Prävention hervor: „Wir müssen aktiven Brandschutz betreiben und nicht erst Feuerwehr spielen, wenn es bereits brennt.“