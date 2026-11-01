Sie haben klingende Namen wie Götterbaum, Drüsiges Springkraut, Papiermaulbeerbaum oder sogar Afrikanisches Lampenputzergras. Wobei Letzteres hierzulande noch kaum Fuß bzw. Wurzel gefasst hat. Nimmt man hingegen die heimische Tierwelt unter die Lupe, dann gehören der Blaubandbärbling, mehrere amerikanische Krebsarten, die Nordamerikanische Buchstabenschmuck-Schildkröte oder die aus Südamerika stammende Nagetierart Nutria zur Auflistung der invasiven Arten in Südtirol.<BR \/><BR \/>Die Namen mögen zuweilen klingend sein, doch das Phänomen der gebietsfremden Pflanzen- und Tierarten greift verstärkt um sich und hat mitunter problematische Auswirkungen auf Gesundheit, ökologisches Gleichgewicht und Landwirtschaft. Aus diesem Grund sensibilisiert der Dachverband für Natur- und Umweltschutz, indem er die druckfrische Ausgabe des Naturschutzblattes der Thematik der Neobiota widmet. <BR \/><BR \/>„Es ist wichtig, darüber zu informieren und auf die damit verbundenen Herausforderungen aufmerksam zu machen“, erklärte Dachverbands-Geschäftsführer Hanspeter Staffler gestern im Naturmuseum die Initiative. <BR \/><BR \/>Längst nicht alle Neobiota sind invasiv, allerdings nimmt das Phänomen der problematischen Eindringlinge weiter zu. Derzeit umfasst die entsprechende EU-Unionsliste 114 invasive Tier- und Pflanzenarten, seit ihrer Einführung im Jahr 2014 wurde sie bereits viermal erweitert (siehe Interview unten). „Mit dieser Auflistung sowie der Umsetzung in nationales Recht wurde der gesetzliche Rahmen für behördliche Maßnahmen geschaffen, allerdings können Privatpersonen genauso zur Bekämpfung und Vorbeugung der schädlichen Arten beitragen“, weiß Stefan Schwembacher. Dabei bezieht er sich etwa auch auf im Ausland erworbene Pflanzensamen oder Gewächse. Es sei vielmehr angebracht, sich Setzlinge oder Samen in heimischen Gartenbaubetrieben zu besorgen.<BR \/><BR \/>Seit einigen Jahren widmet sich der Thematik auch die Plattform „Neobiota“, die von Helga Salchegger vom Versuchszentrum Laimburg koordiniert wird. Eine Reihe von Experten ist dort mit dem Ziel eingebunden, fundierte Fakten zu liefern und den gesetzlich vorgeschriebenen Monitoring- und Meldepflichten nachzukommen.<BR \/><BR \/>Und dann gibt es noch Umweltgruppen mit beherzten Freiwilligen, die mit Ausreißaktionen die Ausbreitung der gebietsfremden Pflanzen einzudämmen versuchen.<h3>\r\n3 Fragen an Stefan Schwembacher, Mitarbeiter im Amt für Wildtiermanagement<\/h3><b>Welche Risiken und Gefahren gehen denn von Neobiota aus?<\/b><BR \/>Stefan Schwembacher: In erster Linie geht es um Gefahren für die menschliche Gesundheit und um ökologische Schäden. Manche dieser invasiven Pflanzenarten machen wegen der Pollen das Leben von Allergikern und Asthmatikern schwer, während etwa der Saft des Riesen-Bärenklaus Verbrennungen auf der Haut hervorruft. Sehr relevant sind auch die Schäden für die Landwirtschaft, auch weil man diese „Eindringlinge“ kaum wieder loswird. Ein gutes Beispiel ist der Götterbaum in den Weinbergen. Zudem wird das ökologische Gleichgewicht gefährdet, wie es etwa bei amerikanischen Krebsarten der Fall ist. Diese verdrängen den einzigen einheimischen Krebs. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378221_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Wie kann man dem Problem beikommen?<\/b><BR \/>Schwembacher: Einen wesentlichen Anteil an der Problembekämpfung können Privatpersonen leisten, indem sie sich genau über erworbene Tiere und Pflanzensamen oder Stöcklein informieren.