Komet „Neowise“ über Südtirol

Morgens gegen 3 Uhr erscheint der Komet am nordöstlichen Sternenhimmel – auch in Südtirol, wie das Bild beweist, das Simon Moroder aus St. Ulrich genau zu dieser Zeit über der Seceda in Gröden aufgenommen hat.Ganz rechts neben den Geislerspitzen ist der Planet Venus zu sehen, schreibt er. Am Donnerstag, 23. Juli, steht „Neowise“ der Erde übrigens am nächsten: Dann beträgt seine Entfernung nur noch 103 Millionen Kilometer.

