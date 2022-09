Gebet für die Queen. - Foto: © APA/afp / PRAKASH MATHEMA

Sie hätten in lokaler Tradition im Weißen Kloster in der Hauptstadt Kathmandu um die verstorbene Monarchin getrauert, schrieb die britische Botschafterin in Nepal, Nicola Pollitt, im Netz zu Bildern der Gruppe in dem Kloster.Im Buddhismus beten Mönche, dass Tote ins Nirwana kommen. Nepal ist der Geburtsort von Buddha. Im Tal von Kathmandu leben neben Hindus viele Buddhisten.