Bei der wahrscheinlich durch einen Gletscherabbruch verursachten Katastrophe am 26. August im nepalesisch-tibetischen Grenzgebiet waren aktuellen Zählungen zufolge fast 1.400 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 5.000 Menschen werden immer noch vermisst, darunter hunderte Ausländer. <BR \/><BR \/>Ein Armeesprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP am Montag, die Such- und Rettungsarbeiten würden „mit dem gleichen Tempo wie am ersten Tag“ fortgeführt. Unter den Vermissten sind auch viele Mitarbeiter von Wasserkraftwerken, die in Tunneln vermutet werden. Nachdem am Wochenende drei von ihnen lebend geborgen werden konnten, ist neue Hoffnung aufgekeimt, noch weitere Überlebende zu finden.