<BR \/>Die schweren Überschwemmungen und Murenabgänge Ende August 2026 haben in mehreren Regionen Nepals große Schäden verursacht. 1.400 Menschen haben ihr Leben verloren, 6.000 werden weiterhin vermisst (Amler, 2026). Besonders schwierig ist die Lage in abgelegenen Gebieten, wo zerstörte Straßen und Brücken die Versorgung erschweren.<h3>\r\nDer Einsatz des Dhulikhel Hospital<\/h3>Das DHO schickte medizinische Teams in die Krisengebiete Nuwakot, Rasuwa und Dhading, teilweise per Helikopter, da viele Straßen unpassierbar waren. Die Teams behandelten Verletzte und Kranke direkt vor Ort und stellten Medikamente bereit, auch für chronisch Kranke mit Diabetes, Bluthochdruck oder Erkrankungen der Atemwege, deren Vorräte aufgebraucht waren. <BR \/><BR \/>Zusätzlich verteilte das DHO Hilfsgüter wie Lebensmittel, Wasser, Kleidung, Hygieneartikel und Moskitonetze. Forensische Ärzte unterstützten die Identifizierung der Todesopfer. Das DHO arbeitete dabei eng mit dem Gesundheitsministerium, der Nepal Army, der Armed Police Force und lokalen Behörden zusammen.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig begann das DHO, eine Struktur für Katastrophen aufzubauen, darunter ein Lager für Medikamente und Hilfsmaterialien, ein Zentrum damit logistische Abläufe und die Koordination einsetzbarer Teams schneller und effizienter erfolgen können.<BR \/><BR \/>Für die betroffenen Menschen endet die Unterstützung nicht mit dem Einsatz vor Ort. Weil die Folgen der Katastrophe lange nachwirken, bietet das DHO den Betroffenen und ihren Familien ein Jahr lang kostenlose medizinische Leistungen an. Zusätzlich werden regelmäßige Ärztecamps in den betroffenen Dörfern abgehalten, damit die Menschen auch nach dem Ende der Soforthilfe weiterhin Zugang zu notwendiger medizinischer Versorgung haben.<h3>\r\n Partnerschaft mit dem Dhulikhel Hospital<\/h3>Die langjährige Partnerschaft der Südtiroler Ärzte für die Welt mit dem DHO ermöglicht gezielte und unbürokratische Hilfe. Sobald die Situation vor Ort überschaubarer wird, möchten wir weitere gemeinsame Schritte unternehmen, um der betroffenen Bevölkerung auch längerfristig zu nahezustehen. Dafür rufen wir weiterhin zu Spenden auf.