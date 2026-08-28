Nepal ist derzeit von einer schweren Flutkatastrophe betroffen. In mehreren Regionen sind Menschen und ganze Dörfer dringend auf medizinische Versorgung und lebenswichtige Hilfsgüter angewiesen. <BR \/><BR \/>Das Dhulikhel Hospital, das seit vielen Jahren mit dem Verein Südtiroler Ärzte für die Welt zusammenarbeitet, hat umgehend reagiert und ein Rettungs- und medizinisches Team mit dringend benötigten Medikamenten und Hilfsgütern mobilisiert. In der Außenstation des Krankenhauses in der betroffenen Region Nuwakot wurde eine Einsatzbasis eingerichtet.<BR \/><BR \/> Weitere Hilfs-Teams werden derzeit vorbereitet. Auch Notfallüberweisungen sowie die Prävention und Behandlung möglicher Krankheitsausbrüche gehören zu den geplanten Maßnahmen. Das Dhulikhel Hospital arbeitet dabei eng mit staatlichen Stellen, lokalen Gemeinden und humanitären Partnern zusammen. <BR \/><BR \/>Das gemeinnützige Dhulikhel Hospital wurde 1996 unter der Leitung von Dr. Ram Shresta gegründet. Es liegt nordöstlich von Kathmandu und versorgt mit seinen 18 Außenstationen ein Einzugsgebiet von rund 2,3 Millionen Menschen.<h3>Südtirol und Nepal verbindet eine langjährige Partnerschaft<\/h3>Die aktuelle Katastrophe erinnert an das schwere Erdbeben in Nepal im Jahr 2015. Schon damals war das Dhulikhel Hospital eine zentrale Anlaufstelle für Tausende Verletzte. Dank der großen Südtiroler Spendenbereitschaft unterstützten die Südtiroler Ärzte für die Welt die Soforthilfe für Tausende Menschen. Darüber hinaus wurden der Wiederaufbau einer Schule, der Dumja-Klinik in Sindhuli sowie von Wohnhäusern finanziert.<BR \/><BR \/>Die Südtiroler Ärzte für die Welt stehen nun erneut an der Seite von Dr. Ram Shresta und seinem Team und rufen zu Spenden auf. Die Mittel werden für dringend benötigte medizinische Versorgung, Medikamente sowie Hilfs- und Hygienegüter eingesetzt.<BR \/><BR \/><b><BR \/>Spendenkonten (Zweck Nepalhilfe)<\/b><BR \/><BR \/><b>Volksbank<\/TD><TD><\/b><\/TD><TD><\/TD><TD>IBAN IT95 U05856 11601 050570000333 <BR \/><b>Raiffeisenkasse<\/b><\/TD><TD><\/TD><TD>IBAN IT25 U08081 11610 000306005349 <BR \/><b>Südtiroler Sparkasse<\/b><\/TD><TD>IBAN IT35 E 06045 11600 000005003779