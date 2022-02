Nerventransplantation: Vom Unterschenkel in die Hand

Ein Patient, der sich vergangenen November einen wichtigen Nerv in der Hand durchtrennte, hatte im täglichen Arbeits- und Privatleben erhebliche Einschränkungen und erlitt zudem einen kompletten Ausfall der Sensibilität des Zeigefingers, verbunden mit starken Schmerzen.Nach entsprechender Voruntersuchung wurde diese rekonstruktive Operation ausführlich geplant und entsprechend durchgeführt. Dabei wurde ein Nerv vom Unterschenkel entnommen und zum Ersatz des Nervens an der Hand verwendet, dessen Enden eine Nervenwucherung, ein sogenanntes Neurom, gebildet haben. Die Wucherung wurde unter dem Mikroskop komplett entfernt und durch den Spendernerv vom Unterschenkel mikrochirurgisch ersetzt, heißt es in einer Aussendung der Marienklinik.„Solche Eingriffe stehen zwar nicht an der Tagesordnung, allerdings ist eine mikrochirurgische Nervenrevision in diesem Fall eine optimale Lösung zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit und Erhaltung der Lebensqualität“, freut sich Dr. Larcher über die gelungene Operation.

