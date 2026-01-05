Eltern, deren Kinder Symptome wie Erbrechen oder Durchfall zeigen, wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen. <h3>\r\nVerunreinigung durch technischen Effekt<\/h3>Im Dezember 2025 wurde bei einer Sicherheitsüberprüfung ein technischer Defekt in einem Zulieferbetrieb von Nestlé festgestellt, wodurch es zu einer Verunreinigung eines Inhaltsstoffes mit dem Bakterium Bacillus cereus gekommen ist. <h3>\r\nBakterium kann Toxin Cereulid bilden, das bei Verzehr Übelkeit und Erbrechen verursachen kann<\/h3>Dieses Bakterium kann das hitzestabile Toxin Cereulid bilden, das bei Verzehr Übelkeit und Erbrechen verursachen kann. Sehr selten und in hohen Konzentrationen kann es zu schwereren Krankheitsverläufen kommen. Das Toxin vermehrt sich im Produkt nicht weiter.<BR \/><BR \/>Nestlé hat in Abstimmung mit internationalen Behörden bereits über die Weihnachtsfeiertage einen stillen Rückruf durchgeführt und die betroffenen Produkte aus den Regalen entfernt. Mit Montag folgte nun ein öffentlicher Rückruf – „als zweiter Schritt eines üblichen, abgestuften Verfahrens“.