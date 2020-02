Neu Delhi: Mann soll 5-Jährige in US-Botschaft vergewaltigt haben

In der indischen Hauptstadt Neu Delhi ist ein 25-jähriger Mann wegen der Vergewaltigung eines 5-jährigen Mädchens auf dem Gelände der US-Botschaft angeklagt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann am Sonntag aufgrund einer Anzeige der Familie des mutmaßlichen Opfers festgenommen.