Neubau der Luegbrücke: Probleme und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt

Verkehrsdosierungen an allen Grenzübergängen

Lkw-Slot-System prinzipiell umsetzbar

Süd-Tiroler Freiheit: „Jeder kocht eigenes Süppchen“

Grüne: „Auf Schiene setzen“

An der Veranstaltung teilgenommen haben die Präsidentin des Südtiroler Landtages, Rita Mattei, die Vizepräsidenten Josef Noggler und Manfred Vallazza, die Präsidialsekretäre Franz Locher und Helmuth Renzler, die Fraktionssprecherinnen und Fraktionssprecher Magdalena Amhof, Peter Faistnauer, Brigitte Foppa, Sven Knoll, Paul Köllensperger, Ulli Mair, Diego Nicolini, Sandro Repetto, Josef Unterholzner und Carlo Vettori sowie Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Sie trafen u.a. auf Abgeordnete des Tiroler Landtags, Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, den Tiroler Verkehrslandesrat René Zumtobel und den Trentiner Landtagspräsidenten Walter Kaswalder.„Es war“, sagte Landtagspräsidentin Mattei, „ein Treffen, das Klarheit über die geplanten Arbeiten verschafft und alle Interessierten informiert hat: Die Probleme und die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten wurden im Detail erläutert, und die Abgeordneten haben Antworten auf ihre Fragen erhalten.“Über den aktuellen Zustand der Luegbrücke wurden die Abgeordneten durch ASFINAG Alpenstraßen GmbH Geschäftsführer Stefan Siegele informiert. Die Konsolen der Bauwerksfugen, die die 5 Rahmen der 1,8 Kilometer langen Luegbrücke verbinden, hätten in den 55 Jahren seit ihrer Errichtung Korrosionsschaden genommen, seien aber nicht zugänglich und könnten deshalb nicht saniert werden.Um die Verkehrssicherheit der Luegbrücke gewährleisten zu können, seien laut ASFINAG unter Umständen weitere Maßnahmen nötig, wie etwa auch die Einführung einer Einspurigkeit pro Fahrtrichtung, in Betracht zu ziehen.Bernhard Knapp, Leiter der Abteilung Verkehrs- und Seilbahnrecht, referierte über das vom Bundesland Tirol geplante Maßnahmenpaket, das den Neubau der Luegbrücke begleiten soll. So seien Verkehrsdosierungen an allen Grenzübergängen vorgesehen, ebenso Fahrverbotsregelungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit auf diversen Straßen in ganz Tirol. Zudem würde es zu Einschränkungen des Lkw-Verkehrs auf der B182 Brennerstraße zwischen Matrei am Brenner sowie dem Grenzübergang Brenner kommen.Über ein großes Investitionspaket auf der italienischen Brennerautobahn berichtete Hartmann Reichhalter, Präsident der A22 Brennerautobahn AG. Davon seien rund eine Milliarde Euro für die Sanierung von Kunstbauten - etwa Brückenkonstruktionen - vorgesehen. Im Zuge dieser vorsorglichen Arbeiten, die sukzessive angedacht wären, sollte es zu keinen gravierenden Einschränkungen des Verkehrsflusses kommen, so Reichhalter.Mit großem Interesse verfolgten die Teilnehmenden auch die Vorstellung der Lkw-Slot-Studie für den Brennerkorridor durch Martin Vallazza, Direktor der Abteilung Mobilität des Landes Südtirol. Europarechtsexperte Walter Obwexer betonte, dass ein Slot-System prinzipiell umsetzbar wäre, vorausgesetzt Deutschland, Österreich und Italien würden sich in einem völkerrechtlichen Vertrag darauf einigen. Im Anschluss an die Vorträge folgte eine Diskussionsrunde mit Experten.Beim Informationstreffen im Tiroler Landtag in Innsbruck zur Sanierung der Luegbrücke in Tirol „wurde ersichtlich, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Autobahngesellschaften nördlich und südlich des Brenners nicht gegeben ist. Anstatt gemeinsam an Verkehrskonzepten zu arbeiten, kocht jeder sein eigenes Süppchen“, kommentierte die Süd-Tiroler Freiheit das heutige Treffen.„Die ASFINAG musste sogar zugeben, dass ein grenzüberschreitender Tunnel unter dem Sattelberg als Alternative zum Neubau der Luegbrücke nicht einmal geprüft wurde. Im schlimmsten Fall wird es während den Bauarbeiten zum Neubau der Brücke zu einer jahrelangen Einspurigkeit auf der Autobahn kommen, wenn nicht gar zu einer völligen Sperre dieses Abschnitts. Ein programmiertes Verkehrschaos ist zu befürchten“, so die Partei. Die Bauarbeiten am Brenner würden massive Auswirkungen auf Nord- und Süd-Tirol haben, die bisher völlig unterschätzt wurden.Durch das geplante Slot-System sei zu befürchten, dass das Lkw-Nachtfahrverbot gekippt werde. In Bezug auf die Luegbrücke sieht sich die Süd-Tiroler Freiheit in ihrem Vorschlag eines Tunnels unter dem Sattelberg bestätigt. Dieser könnte ohne Verkehrsbehinderungen für die bestehende Strecke gebaut werden.„Das heutige Treffen in Innsbruck war ein erster Schritt für eine gemeinsame Information, dem nun aber auch eine konkrete Zusammenarbeit in der Gesamttiroler Verkehrspolitik folgen muss. Nur gemeinsam wird es gelingen, den Lkw-Verkehr auf der Autobahn zu reduzieren, Güter mit der Schiene zu transportieren und den grenzüberschreitenden öffentlichen Personenverkehr als echte Alternative zum Auto zu etablieren“, so der Landtagsabgeordnete Sven Knoll.Auch die Grünen nahmen in Innsbruck am Austausch mit Vertretern des Südtiroler, Tiroler und Trentiner Landtages teil. Für die Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa war es „sehr beeindruckend festzustellen, was für ein Nadelöhr diese Brücke und wie zerbrechlich das gesamte Transportsystem ist.Millionen Tonnen Güter, die jährlich über den Kontinent rollen, sind von ein paar Stahl- und Betonteilen einer Brücke abhängig.“Beeindruckend seien auch die Lösungsansätze, die allesamt auf Umleitung und Umlenkung fußen, aber den Verkehr immer auf der Straße halten würdem. Dabei könnte die Sanierung der Luegbrücke eine Gelengenheit für ein grundsätzliches Umdenken sein. Es wäre endlich der Moment, um die Schiene tatsächlich zu forcieren. „Das lärm- und abgasgequälte Wipptal wäre dankbar, der Klimaschutz auch“, so die Grünen.