Wieder einmal wurde auf der MeBo gewerkelt. Wieder einmal kam der gesamte Verkehr bis ins Überetsch zum Erliegen. Und schon wieder stellt man sich die Frage: Wieso lassen sich diese chaotischen Zustände nicht verhindern?<BR \/><BR \/>Schon klar: Gewisse Eingriffe müssen sein. In der Nacht sind die aktuellen Arbeiten anscheinend nicht möglich, aber vielleicht außerhalb der Stoßzeiten. <BR \/><BR \/>Denn so klein der Eingriff auch ist: Tausende Pendler sind betroffen und unfassbar genervt. Und jetzt bitte nicht die Öffi-Karte ziehen. <BR \/><BR \/>Wenn das Baustellchen in Bozen Süd schon für ein derartiges Tohuwabohu sorgte, was geht dann im Überetsch ab, wenn die MeBo-Kreuzung neu gestaltet und Maßnahmen beim Pillhof realisiert werden? Dann wird die Achse Eppan-Neumarkt-Bozen wohl zur besten Alternative werden.