Neue Ärzte für Ober- und Mittelvinschgau – Bürger müssen Arzt wählen

So läuft die Arztwahl

Im Obervinschgau beendet der Arzt für Allgemeinmedizin Antonio Gallicchio seinen provisorischen Auftrag mit dem 30. November 2022. Am 1. Dezember 2022 beginnt Joachim Ruepp seine Tätigkeit.Im Sprengel Mittelvinschgau beendet der Arzt für Allgemeinmedizin Antonio Pizzecco seine Vertragstätigkeit ebenfalls am 30. November 2022. Mit Stephan Wolf steht den Bürgerinnen und Bürgern ab dem 1. Dezember 2022 ein neu wählbarer Arzt zur Verfügung.Alle Bürger, die bei Antonio Gallicchio eingeschrieben waren, werden automatisch bei Joachim Ruepp eingetragen. Es sind keine weiteren Handlungen notwendig.Jene Patienten, welche bei Antonio Pizzecco eingeschrieben waren, können am Verwaltungsschalter des Gesundheitssprengels Stephan Wolf oder einen anderen Arzt wählen.Die Arztwahl kann auch per E-Mail ( [email protected] ) oder online über www.sabes.it/arzteintragung erfolgen.Stephan Wolf ist in Latsch, Hauptstr. 65/b sowie im Ambulatorium in Martell, Meiern 227 erreichbar.