Der bisherige Aufzug hatte in der Vergangenheit wiederholt für Probleme und Ausfälle gesorgt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/barrierefreiheit-am-bahnhof-brixen-muss-endlich-umgesetzt-werden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a><BR \/><BR \/> Mit dem Austausch soll die Zuverlässigkeit der Anlage dauerhaft verbessert werden. Während der Bauarbeiten ist der Aufzug nicht nutzbar. RFI hat deshalb vor Ort einen Trägerdienst eingerichtet, der Fahrgäste beim Transport von Gepäck und beim Erreichen der Bahnsteige unterstützt. <BR \/><BR \/>Die Erneuerung soll vor allem für ältere Menschen, Familien mit Kinderwagen, Reisende mit Gepäck und Menschen mit eingeschränkter Mobilität eine verlässlichere Verbindung zwischen Bahnhof und Bahnsteigen schaffen.<h3>\r\n„Barrierefrei Toiletten fehlen nach wie vor“<\/h3>Hansjörg Ellemund, Sprecher der Invalidengruppe Eisacktal\/Wipptal, begrüßt die Erneuerung. „Unsere Anzeige hat nun offenbar dazu beigetragen, dass am Bahnhof Brixen die Aufzüge erneuert werden. Dafür sagen wir Danke. Die Behörde hat hier im Hintergrund gute Arbeit geleistet“, sagt er. Zugleich hofft er, dass die neuen Anlagen ausreichend groß für Rollstühle aller Größen sind und ein Kundendienst in der Nähe für rasche Hilfe bei Störungen sorgt.<BR \/><BR \/>Für die Invalidengruppe bleibe die Barrierefreiheit am Bahnhof ein Thema: Derzeit werde auch geprüft, ob wegen der Situation der behindertengerechten Toiletten eine Anzeige möglich sei.<h3>\r\nGleis 1 bleibt ungenutzt <\/h3>Vom Landtagsabgeordneten Alex Ploner (Team K) kommt Kritik am kaum genutzten, barrierefrei umgebauten Gleis 1 am Bahnhof Brixen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/was-am-bahnhof-brixen-passiert-ist-absurd-aber-leider-bittere-realitaet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet) <\/a><BR \/><BR \/>Ploner verweist darauf, dass Züge während der Streckensperre bei Sterzing im August über Gleis 1 geführt werden konnten. Damit sei aus seiner Sicht widerlegt, dass die Nutzung des Gleises wegen des zusätzlichen Stellens einer Weiche grundsätzlich zu größeren Zeitverlusten führe. <BR \/><BR \/>Gerade während der derzeitigen Arbeiten am Aufzug wäre die Nutzung von Gleis 1 laut Ploner sinnvoll, da die Gleise 2 und 3 für Menschen mit eingeschränkter Mobilität vorübergehend nicht barrierefrei erreichbar sind. „Ein barrierefreies Gleis ist vorhanden und sollte während der Bauarbeiten auch genutzt werden“, fordert er.