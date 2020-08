Neue Autobahnbrücke „Genova San Giorgio “ wird eröffnet

Mit einer Schweigeminute zu Ehren der 43 Todesopfer, die am 14. August 2018 beim Einsturz der Morandi-Brücke ihr Leben verloren haben, beginnt am Montag die Einweihung des neuen Autobahnviadukts in Genua. Die neue Brücke „Genova San Giorgio“ ist in knapp mehr als einem Jahr Bauzeit errichtet worden.