Neue Broschüre: Advent und Weihnachten feiern in den Familien

„Advent und Weihnachten feiern in den Familien“ nennt sich die Broschüre, mit der das Amt für Ehe und Familie heuer wieder Anregungen für den Advent gibt. Die Anregungen, die im Adventbehelf enthalten sind, geben Impulse, um das Wohltuende des gemeinsamen Wartens und Feierns zu erleben und sich besonders an den 4 Adventsonntagen - oder an einem der Wochentage - eine gemeinsame, besinnliche Zeit zu schenken.





Die 34-seitige Broschüre beinhaltet für jede Woche ein Thema mit einführendem Text, einer Geschichte zum Vorlesen, einer Vorlage für eine Besinnung, sowie eine Anleitung für eine Bastelarbeit, die den Weg auf Weihnachten hin begleitet.Die Adventbehelfe sind im Sekretariat des Amtes für Ehe und Familie unter der Telefonnummer 0471/306283 und der E-Mail [email protected] im Bozner Pastoralzentrum um den Druckkostenbeitrag von einem Euro pro Stück erhältlich.

stol