Die neue Brücke wird eine Gesamtlänge von 184 Metern und eine Gesamtbreite des Tragwerks von 13,85 Metern aufweisen. Davon entfallen 8,60 Meter auf die Fahrbahn. Zusätzlich wird auf der Brücke ein drei Meter breiter Radweg errichtet. Die Kosten für die Bauarbeiten belaufen sich auf rund 15 Millionen Euro. Hinzu kommen technische Spesen, Grundbesetzungen beziehungsweise Enteignungen, sowie die Verlegung von Leitungen. <BR \/><BR \/>„Mit diesem Schritt bringen wir ein wichtiges Projekt für die Sicherheit und für die zukünftige Mobilität im Pustertal und ganz Südtirol weiter voran“, betont Landesrat Alfreider. „Die neue Brücke wird nicht ausschließlich für den Straßenverkehr geplant. Mit dem integrierten Radweg schaffen wir eine moderne Infrastruktur, die unterschiedlichen Formen der Mobilität gerecht wird und den Anforderungen der kommenden Jahre entsprechen wird.“ <BR \/><BR \/>„Mit der Festlegung der technischen Daten können die nächsten Planungsschritte mit Einbindung des Bauwerks in die SS49 in die Wege geleitet werden“, erklärt Ressortdirektor Martin Vallazza. „Im Mittelpunkt stehen dabei die Sicherheit, die Funktionalität der neuen Brücke und eine gute Einbindung in die bestehende Straßeninfrastruktur.“ <BR \/><BR \/>Mit dem neuen Bauwerk wird ein wichtiger Abschnitt entlang einer der zentralen Verkehrsachsen des Pustertals langfristig modernisiert und an die zukünftigen Anforderungen angepasst werden.