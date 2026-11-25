Die Linie verkehrt ausschließlich an Werktagen von Montag bis Freitag und nur zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen, zu Mittag und am Nachmittag. Am Sonntag des Fahrplanwechsels fährt sie daher noch nicht.<BR \/><BR \/>„Lana und Bozen sind durch Arbeit, Schule und viele tägliche Wege eng miteinander verbunden. In den Gesprächen vor Ort hören wir immer wieder, wie wichtig einfache und direkte Verbindungen sind. Genau an diesen Anliegen arbeiten wir gemeinsam mit den Gemeinden und unseren Fachleuten. Mit der neuen Linie 208 schaffen wir nun eine Verbindung, die den Menschen Zeit und das Umsteigen erspart und den öffentlichen Verkehr im Raum Lana attraktiver macht“, erklärt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.<BR \/><BR \/>Die neue Linie 208 verbindet Meran über Lana mit Bozen. Zwischen Burgstall und Bozen hält der Bus nur an den wichtigsten Haltestellen. Wer die Linie 208 nutzt, muss am Bahnhof Lana-Burgstall nicht mehr umsteigen.<BR \/><BR \/>Das neue Angebot ergänzt die bestehenden Bus- und Bahnverbindungen im Burggrafenamt. Es kommt insbesondere Pendlerinnen und Pendlern sowie Schülerinnen, Schülern und Studierenden zugute, die regelmäßig zwischen Lana und Bozen unterwegs sind.<BR \/><BR \/>Die genauen Abfahrtszeiten und Haltestellen stehen in der Fahrplanauskunft von südtirolmobil.