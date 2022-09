Neue Carabinieri-Kommandanten vorgestellt

Christian Spagnuolo ist der neue Leiter der Fahndungsabteilung. - Foto: © Carabinieri

Francesco Lorenzi übernimmt in Sterzing. - Foto: © Carabinieri

Simone Pellecchia ist der neue Carabinieri-Kommandant von Meran. - Foto: © Carabinieri

In Neumarkt wurde Federico Seracini zum Kommandanten ernannt. - Foto: © Carabinieri

Major Christian Spagnuolo heißt der neue Leiter der Fahndungsabteilung, der Oberstleutnant Domico Chiaravalloti ablöst. Für Spagnuolo ist es nach einigen Jahren eine Rückkehr nach Südtirol, denn er war bereits vor seiner zwischenzeitlichen Tätigkeit beim NAS in Padua bei verschiedenen Carabinieri-Stationen in Südtirol tätig.Während in Sterzing mit Francesco Lorenzi ein gebürtiger Brixner zum neuen Carabinieri-Kommandanten ernannt wurde, übernimmt in Meran Simone Pellecchia das Amt des Kommandanten. Auch in Neumarkt wurde die Stelle des Carabinieri-Kommandanten mit Federico Seracini neu besetzt.Da in den vergangenen 2 Monaten zahlreiche Kommandanten der Carabinieri in Pension gingen oder in andere Orte versetzt wurden, sind in insgesamt 14 Südtiroler Ortschaften neue Carabinieri-Kommandanten ernannt worden.Neben den zuvor genannten, gibt es in folgenden Ortschaften einen neuen Kommandanten: Auer, Lüsen, Villnöß, Schnals, Deutschnofen, Tisens, Blumau, Branzoll, Mühlbach, Pfitsch, Mals, Moos in Passeier, Gossensaß und Reschen am See.