Neue Corona-Variante BA.5.? „Wird uns erst im Herbst beschäftigen“

Der Omikron-Subtyp BA.5. werde sich rasch ausbreiten. Davon ist Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery überzeugt. Auch Geimpfte würden infiziert werden, wie dies bereits bei der ursprünglichen Omikron-Variante der Fall sei. Doch Geimpfte hätten den Vorteil, dass sie bei einer Infektion mit deutlich milderen Symptomen zu kämpfen hätten, so Montgomery.In Portugal schnellen derzeit die Infektionszahlen nach oben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 1800 – Tendenz steigend. Für über 80 Prozent der Neuinfektion soll die neue Variante BA.5. verantwortlich sein. Dass sich diese Variante auch in den restlichen Ländern Europas ausbreiten wird, sei daher nur eine Frage der Zeit, sagt Montgomery.BA.5 soll ersten Erkenntnissen zufolge noch einmal ansteckender sein, als die normale Omikron-Variante. Auch 3-fach-Geimpfte und Personen, die bereits eine Infektion mit Omikron durchgemacht haben, können sich noch einmal mit BA.5. infizieren.Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist BA.5 aber nicht gefährlicher als die ursprüngliche Omikronvariante. Bei den allermeisten Personen verursacht die BA.5. keine schweren Krankheiten. Und durch die Impfung sei man auch weiterhin vor schweren Krankheitsverläufen geschützt.Die allermeisten Experten gehen daher davon aus, dass die Variante zwar ansteckender ist, aber im Sommer nicht zum Problem werde – auch aufgrund der hohen Temperaturen. So sagt etwa der deutsch Immunologe Casten Watzl: „BA.5 ist ansteckender, hat einen Fitness-Vorteil, aber wird uns wahrscheinlich erst im Herbst beschäftigen.„Und im Herbst könnte es bereits die 2. Generation an Impfstoffen geben, die besser gegen die jeweiligen Corona-Varianten schützen.