Neue Corona-Variante in Südtirol entdeckt

Die Variante zirkuliert in anderen Regionen sowie im Ausland bereits länger, in Südtirol wurde sie bisher noch nicht offiziell nachgewiesen, doch Elisabetta Pagani, Primarin des Labors für Mikrobiologie und Virologie, ist überzeugt, dass es viele unentdeckte Fälle gibt: „Die Sequenzierungen, also die Bestimmungen, welcher Variante das Virus angehört, können nur bei PCR-Tests gemacht werden, der Großteil der Corona-Tests erfolgt jedoch über Antigen-Tests.“Der Patient, bei dem die neue Variante erstmals in Südtirol nachgewiesen wurde, wurde im Rahmen einer ambulanten Routinebehandlung getestet, es geht ihm gut. Kraken ist je nach Gesundheitszustand (Alter, Vorerkrankungen, Impfungen…) nicht gefährlicher als andere Varianten, allerdings zeichnet sich diese Variante durch ein höheres Ansteckungspotenzial aus. Nach wie vor gilt deshalb: Ein ausreichender Impfschutz mit rechtzeitiger Auffrischung der Immunisierung hilft auch, diese Variante einzudämmen.