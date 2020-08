Neue Coronavirus-Infektionen: Desinfektion eines Gastbetriebes

Nach der gestern festgestellten Corona-Infektion eines Mitarbeitenden liegen nun 2 weitere positive Testergebnisse im gleichen Gastgewerbebetrieb vor. Der Betriebsinhaber und rund 20 Mitarbeitende, die in den vergangenen Tagen engen Kontakt mit den bereits positiv getesteten Personen hatten, wurden in Quarantäne versetzt.In enger Absprache mit dem Gastwirt haben die Verantwortlichen im Südtiroler Sanitätsbetrieb die Reinigung und Desinfektion (so genannte „Sanifikation“) des gesamten Betriebes veranlasst. „Unser oberstes Ziel ist die Sicherheit für alle Beteiligten, weshalb wir gemeinsam mit dem Betriebsinhaber diese Maßnahme beschlossen haben“, betont die Direktorin des Departements für Prävention Dagmar Regele. Die Sanifikation wurde auf der Grundlage der detaillierten Risikoanalyse verfügt.Auch die Testung von Mitarbeitenden, Gästen und engen Kontaktpersonen im sozialen Umfeld ist bereits voll angelaufen. Bisher liegen keine weiteren positiven Testergebnisse von Mitarbeitenden, anderen Personen oder Gästen vor.Es wird auf die rasche Eingrenzung des Infektionsherdes gesetzt, um die Sicherheit der Bevölkerung und der anwesenden Gäste zu garantieren.

stol