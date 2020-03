Neue Coronavirus-Todesfälle in Niederösterreich und Bundesland Tirol

Im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol starben 2 mit dem Virus infizierte Männer im Alter von 70 bzw. 84 Jahren. Im Universitätsklinikum St. Pölten erlag in der Nacht ein positiv getesteter 93-Jähriger seiner Erkrankung.Das Todesopfer in der NÖ-Landeshauptstadt hatte laut Bernhard Jany von der NÖ Landeskliniken-Holding an einer massiven Grunderkrankung gelitten und war am Donnerstag in das Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann ist der 14. Covid-19-Tote in Niederösterreich.Die beiden in St, Johann gestorbenen Männer sind das fünfte und sechste Covid-19-Todesopfer im Bundesland Tirol.Mit Stand Freitagvormittag wurden im Bundesland Tirol insgesamt 1689 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 143 davon waren bereits wieder gesund.

apa