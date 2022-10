Neue Covid-Welle in den nächsten Wochen zu erwarten

Die aktuelle Situation in Südtirol

„Letzte Woche wurde die Omikron-BQ1-Variante in mindestens 5 Ländern in Europa identifiziert“, sagte. Die europäische Kontrollbehörde „European Centre for Disease Prevention and Control“ (ECDC) sagt voraus, dass die BQ1-Variante und ihre Untervariante BQ1.1 ab Mitte November bis Anfang Dezember vorherrschend sein werden.„Es ist noch nicht bekannt, ob sie übertragbarer ist oder schwerere Krankheiten verursacht als die BA4- und BA5-Varianten, aber man weiß, dass sie eine größere Fähigkeit hat, den Impfschutz zu überwinden“, erklärte er.Vor allem Kleinkindern mit Grunderkrankungen rät die EMA zur Impfung, „um sie vor Krankenhausaufenthalten und Tod zu schützen“, sagt Cavaleri. Die Entscheidung liege aber bei den jeweiligen Staaten.Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat außerdem bekanntgegeben, dass die Prüfungen für 2 angepasste Impfstoffe gegen Covid noch laufen: Für den Sanofi-Impfstoff wird der mögliche Abschluss im November und für den Hipra-Impfstoff in den kommenden Wochen erwartet. Das meldet die Nachrichtenagentur Ansa.In Südtirol wurden in den vergangenen 24 Stunden 173 PCR-Tests untersucht und dabei 14 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 390 positive Antigentests. Hier die Zahlen im Überblick. Was der stellvertretende Südtiroler Covid-Einsatzleiter zur 3. Auffrischungsimpfung für Risikogruppen und über 60-Jährige sagt, lesen Sie hier.