Besonders deutlich ist der Rückgang bei den Ordensfrauen. Die Zahl der Ordensfrauen sank von 468 im Jahr 2015 auf 229 im Jahr 2026 und hat sich damit mehr als halbiert. Bei den Männern ging die Zahl im selben Zeitraum von 210 auf 165 zurück. Von den 165 männlichen Ordensangehörigen im Jahr 2026 sind 141 Priester und 24 Brüder.<BR \/><BR \/>Weniger stark verändert hat sich die Zahl der in der Diözese vertretenen Ordensgemeinschaften. Sie ging von 37 im Jahr 2015 auf 34 im Jahr 2026 zurück. Während die Zahl der männlichen Gemeinschaften mit 17 gleich blieb, sank jene der weiblichen von 20 auf 17.<BR \/><BR \/>Die Zahlen aus einer aktuellen Auswertung für die Diözese Bozen-Brixen zeigen damit zwei Entwicklungen: In Südtirol leben heute deutlich weniger Ordensleute als noch vor elf Jahren. Gleichzeitig konzentriert sich das Ordensleben auf weniger Niederlassungen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371840_image" \/><\/div>\r\n