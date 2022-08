Neue Direktorin der Sozialdienste besucht Sägemüllerhof in Gais

Nachdem es gelungen ist, den Dienst im Sägemüllerhof auch während der COVID-19 Pandemie stets aufrecht zu erhalten – wenn auch in eingeschränkter Form – ist die Situation mittlerweile stabil und das Angebot wieder voll hochgefahren, heißt es in einer Aussendung der Sozialdienste.So erhalten im Sägemüllerhof aktuell 13 Menschen mit psychischer Erkrankung ein Wohnangebot und 29 gehen dort einer Arbeitsbeschäftigung nach. Die verschiedenen Tätigkeiten liegen im Bereich der Landwirtschaft und haben die Herstellung, Vermarktung und den Verkauf hochwertiger biologischer Produkte zum Inhalt.Um einen Einblick in die Tätigkeiten des Sägemüllerhofes zu erhalten und hofeigene Produkte direkt vor Ort kaufen zu können, gibt es im Sägemüllerhof nach wie vor den Hofladen, wo Interessierte gerne von Montag bis Donnerstag ganztags und am Freitag nachmittags vorbeischauen können.„Der Sägemüllerhof in Gais ist ein essenzieller Dienst für Menschen mit psychischen Erkrankungen und daher freut es mich besonders, dass wir die Corona-Krise gut überstanden haben und das sozialpsychiatrische Angebot wieder auf dem gewohnt hohen Standard anbieten können“, zeigt sich der Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Robert Alexander Steger zufrieden.Das Ziel ist nach wie vor, auch im Pustertal ein umfangreiches Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen anzubieten. Mit der Arbeitsrehabilitation und dem Wohnangebot im Sägemüllerhof und dem Treffpunkt InterMezzo in Bruneck, wo Menschen mit psychischen Problemen alltägliche Kontakte herstellen und pflegen, werde die Bezirksgemeinschaft dieser Anforderung gerecht.Nach einigen Umstrukturierungen steht im Herbst im Sägemüllerhof auch ein Führungswechsel an. Mit September wird Frau Lara Niederegger die Einrichtungsleitung übernehmen. Aufgrund ihrer Erfahrung als Sprengelleiterin im Sozialsprengel Tauferer-Ahrntal ist die ausgebildete Psychologin für ihre neue Aufgabe sicher gut vorbereitet.