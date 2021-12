Neue Einstufung: Für Brüssel ist Italien rot und dunkelrot

Die Infektionszahlen in Südtirol sind zwar etwas besser geworden, die 14-Tage-Inzidenz ist aber weiterhin deutlich zu hoch – das zeigt sich auch auf der Karte.Die Lage in Italien ist hingegen deutlich ernster als noch vor Weihnachten (STOL hat berichtet) . So wechselten die Toskana, Umbrien, die Marken, Latium und Kampanien von hell- auf dunkelrot. Molise, Apulien und Sardinien sind nicht mehr gelb, sondern hellrot.In Österreich sind nur mehr die Bundesländer Tirol und Vorarlberg dunkelrot. Auch in Deutschland bessert sich die Lage. Bayern etwa wurde von dunkel- auf hellrot zurückgestuft.

stol