René Benko kommt nicht zur Ruhe: Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ermittelt gegen ihn im Zusammenhang mit dem Jagdausflug, der Georg Dornauer sein Amt in der Nordtiroler Landesregierung gekostet hatte; er wurde auch aus der SPÖ ausgeschlossen. <BR \/><BR \/>Nach einem Jagdausflug hatten Dornauer, ein Gastwirt, Benko und sein Sohn mit einem erlegten Hirsch ein Foto gemacht. Da vermutet wurde, Dornauer habe den Hirsch erlegt, wurde gegen ihn wegen des Verstoßes gegen ein aufrechtes Waffenverbot ermittelt. <BR \/><BR \/>Zeugen – darunter Benko – hatten Dornauer aber entlastet. Die Staatsanwaltschaft scheint Benkos Wort jedoch anzuzweifeln. Wie ORF Tirol am Donnerstag berichtete, wird Benko der Falschaussage und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verdächtigt.